Incidenti a Marsiglia, nove arresti. L'Equipe: "Il disgusto e la vergogna"

IL GIORNO DOPO

"Queste persone devono essere condannate duramente", le parole del ministro degli interni francese. Il volto sanguinante di Fabio Grosso in prima pagina

"Il disgusto e la vergogna". Questo il titolo del quotidiano francese 'L'Equipe' che pubblica in prima pagina il volto sanguinante di Fabio Grosso, tecnico del Lione, che ha riportato ferite al viso e alla testa, dopo che il pullman della squadra, nel tragitto verso il 'Velodrome' di Marsiglia, per la sfida di Ligue 1 contro l'Olympique di Rino Gattuso, è stato oggetto di una sassaiola da parte degli ultras del Marsiglia. Il lato destro del veicolo ha subito i danni maggiori con diversi finestrini che sono esplosi. Il posticipo della decima giornata di Ligue1, è stato rinviato a data da destinarsi in seguito agli incidenti verificatisi fuori dallo stadio. Il giorno dopo gli incidenti il ministro degli interni francese, Gerald Darmanin, ha confermato l'arresto di nove persone.



Vedi anche Calcio estero Marsiglia, sassate degli ultras al pullman del Lione: Fabio Grosso. Match rinviato

"Queste persone devono essere condannate duramente. Dall'inizio della stagione ho vietato tre trasferte di tifoserie violente, di cui due volte per quelle del Marsiglia - ha aggiunto Darmanin - Fermiamo la violenza nel calcio. Non è normale avere 500 agenti di polizia schierati per una partita di calcio", ha dichiarato alla Bfm. "La gente ha lanciato delle lattine contro un autobus, pensate che sia una responsabilità della polizia? No, è quella di chi lancia la lattina sull'autobus", ha aggiunto.

Vedi anche Calcio estero Lione, il club non ci sta: "Non abbiamo chiesto noi di non giocare. Grosso sotto choc" "Non c'è assolutamente spazio per la violenza nel calcio", ha detto presidente della Fifa Gianni Infantino in un messaggio pubblicato su

Instagram nella notte tra domenica e lunedì in seguito agli incidenti accaduti a margine della partita tra Marsiglia e Lione. "Tali eventi, come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport né nella nostra società e mi rivolgo alle autorità competenti affinché garantiscano che vengano prese misure adeguate", ha aggiunto.