In Premier c'è chi vuole giocare in Cina pur di concludere la stagione

Un club di Premier League sarebbe disposto a giocare in Cina (e avrebbe avanzato di conseguenza la proposta) le ultime partite di campionato pur di portare a termine la stagione in corso. Nel momento in cui è ormai certo che la ripresa del torneo verrà nuovamente rinviata ad oltre il 30 aprile, in Inghilterra è quasi unanime la volontà di concludere il campionato per non perdere i quasi 800 milioni di euro garantiti dalla vendita dei diritti televisivi che viceversa verrebbero rivendicati dai broadacst. E a tale proposito, scrive appunto la rivista Athletic, ci sarebbe addirittura una società, di cui però non è stato rivelato il nome, che si è detta disposta a trasferirsi per un mese in Cina, a 5,000 km di distanza, pur di disputare le ultime partite in calendario. Provocazione o meno, espressione della volontà di trovare un modo per non cancellare la stagione, come invece è accaduto ieri in Belgio.