In Germania la pizza "Champignons League", Uefa chiede il ritiro del marchio

Nome troppo simile a "Champions League". La Uefa precisa: "Nessuna causa"

Una piccola pizzeria tedesca, Pizza Wolke di Giessen, a qualche chilometro da Francoforte, nell’Assia, è entrata in rotta di collisione contro la Uefa. Il motivo? Una semplice pizza ai funghi chiamata "Champignons League", un bel poco di parole ma troppo simile a "Champions League". Per questo motivo il massimo organismo di calcio europeo ha chiesto il ritiro del marchio, precisando di non aver (ancora) avviato alcuna causa. "Pizza Wolke vs UEFA, da amante del calcio ne sono onorato. Vuol dire che siamo decisamente sulla strada giusta! Comprate la più pizza ai funghi più buona del mondo!" ha commentato sui social il titolare dopo aver mostrato foto della missiva.

LA MISSIVA DELLA UEFA



La Uefa, fanno sapere fonti dell'organo di governo del calcio europeo, "e' stata informata di una domanda di registrazione di marchio per la Champignons League in Germania da parte di una importante attivita' commerciale, a causa dei diritti di marchio antecedenti di cui la Uefa e' titolare con la Champions League. Come e' consuetudine in questi casi, i nostri referenti legali sul posto in materia di marchi hanno scritto a questa attivita' commerciale invitandola educatamente a ritirare la richiesta di registrazione, per evitare lunghi procedimenti di opposizione presso l'Ufficio tedesco dei marchi". La Uefa, sostanzialmente, ha chiarito di essere stata avvisata della procedura di registrazione del marchio 'Champignons League' - e non della semplice proposta di una pizza nel menu' di un ristorante - in quanto titolare del marchio registrato 'Champions League'. E il suo studio legale in Germania ha inviato una lettera a Pizza Wolke, questo il nome dell'attivita' commerciale, per invitarla a desistere dai suoi propositi per evitare lunghe cause, che al momento non sono state ancora intentate.