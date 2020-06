Il sogno proibito di Carletto: "Avrei voluto allenare Messi e Totti"

LA RIVELAZIONE

Carlo Ancelotti, prima del delicato appuntamento del derby di Liverpool, ha rilasciato un'intervista al "The Guardian" in cui ha ripercorso vari momenti della sua vita e della sua carriera. Durante la sua esperienza da calciatore, prima, e da allenatore, poi, ha avuto modo di ritrovarsi vicino a dei fuoriclasse assoluti: Falcao, Bruno Conti, Cerezo, Gullit, Van Basten, Maldini, Baresi, Zidane, Pirlo, Nesta, Kakà, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e molti altri. Forse nessun altro, nel mondo del calcio, ha avuto modo di confrontarsi direttamente con così tanti campioni.

Alla collezione ne mancano pochi. Uno su tutti: "Mi sarebbe piaciuto allenare Leo Messi, se non altro per poterlo confrontare con un altro fuoriclasse che ho allenato: Cristiano Ronaldo". Ma il numero dieci del Barcellona non è il solo rimpianto di Carletto: "Sarei stato contento anche di avere avuto Totti in una mia squadra. Io ho iniziato nella Roma e sono stato ripagato con tanto affetto. Lui è un idolo lì e mi sarebbe piaciuto allenarlo":