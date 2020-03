Il Psv omaggia Mertens: "Scegliete il gol più bello"

Prima di diventare il miglior marcatore della storia del Napoli, Dries Mertens ha vestito per due stagioni la maglia del Psv e in Olanda ha lasciato ottimi: 88 presenze e 45 gol, molti dei quali bellissimi. A distanza di 7 anni, il club di Eindhoven non ha affatto dimenticato le prodezze del belga e lo testimonia il video pubblicato sull'account Instagram della società, che ha raccolto i dieci gol più belli di Mertens in biancorosso: "Ecco le magiche reti del folletto belga". Poi una domanda per i tifosi: "Quale di questi dieci è il migliore?". Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei sostenitori del Napoli...