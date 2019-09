Il Psg si gode Denis Franchi, rigore parato al debutto

Un'estate intera a cercare un portiere, nel mirino anche Gianluigi Donnarumma, e poi il Paris Saint Germain aveva il talento già in casa. Alla fine è stato Keylor Navas ad arrivare sotto la Tour Eiffel ma l'Under 19 dei francesi si gode il debutto di Denis Franchi, 16 anni, italiano che ha parato un rigore (a dire la verità senza grossa fatica, visto il pessimo cuccchiaio calciato dall'avversario) contribuendo in modo decisivo all'1-1 finale contro l'Amiens.