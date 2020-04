Il jet privato di Messi costretto a un atterraggio di emergenza in Belgio

L'aereo privato di Lionel Messi ha fatto un atterraggio di emergenza venerdì mattina all'aeroporto di Zaventem, a Bruxelles in Belgio. Il jet, acquistato dall'attaccante del Barcellona nel dicembre 2018 per 13 milioni di euro, avrebbe avuto un problema con il carrello di atterraggio. Non è chiaro se Messi fosse a bordo del veivolo. Lo riporta il sito belga HLN, secondo cui i responsabili dell'aeroporto belga non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.