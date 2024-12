Il gruppo Friedkin... raddoppia: via libera della Premier, preso l'Everton

Il Friedkin Group, attuale proprietario della Roma, ha completato l'acquisto di maggioranza dell'Everton, club inglese di Premier League. Il gruppo americano - riferisce oggi la BBC - ha raggiunto un accordo con l'ormai ex azionista di maggioranza, Farhad Moshiri, sulla base di un'intesa economica pari a circa 450 milioni di euro. Il club di Liverpool diventa così la decima società calcistica della massima divisione inglese controllata da una proprietà statunitense: in pratica, un club su due della Premier è in mano a imprenditori americani.