Il governo inglese dà l'ok alla Premier ma otto club sono contrari 

Il governo inglese ha dato il tanto atteso "via libera" alla Premier League. Il weekend che inizia il 12 giugno sarà quello che segnerà la ripartenza del più ricco e prestigioso campionato europeo. Una buona notizia per il calcio d'Oltremanica ma i dubbi sull'effettiva riapertura sono comunque tanti, Molto si capirà dalla riunione di questo pomeriggio tra i vertici dei club di Premier. Per dare via al progetto "Restart" ci vogliono almeno 14 voti favorevoli su 20.