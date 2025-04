"Il Galatasaray ti fa impazzire": il video-sfottò contro Mourinho

Dopo il derby vinto in Coppa di Turchia (1-2 ) contro il Fenerbahce di Mourinho, che nel parapiglia di fine gara ha preso per il naso e buttato a terra il tecnico avversario, il Galatasaray ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un video che farà molto discutere. "Il Galatasaray ti fa impazzire" è la didascalia che accompagna le immagini in cui si vede lo Special One, cartonizzato, che parla in conferenza stampa dicendo chiaramente "Galatasaray" e "Okan Buruk". Poi l'allenatore portoghese è a letto, legge la notizia della vittoria del Gala, sogna l'esultanza di Osimhen e compagni, Buruk che applaude e Icardi che fa il gesto di andare a dormire; infine, si sveglia dal suo incubo, ma si trova in un manicomio con una camicia di forza…