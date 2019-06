Il finto Messi nei guai: denunciato per aver fatto sesso con 23 ragazze

26/06/2019

Grossi guai in vista per il finto Leo Messi. Secondo "Confused Aatma", Reza Parastesh avrebbe approfittato della sua incredibile somiglianza con il campione del Barcellona per adescare 23 ragazze fino ad avere rapporti sessuali con loro. Una notizia smentita dal diretto interessato. "Si è propagata una notizia terribile. Per favore non giocate con la reputazione e la credibilità della gente. Se la notizia fosse stata vera sarei già in prigione, credetemi. Adesso farò di tutto per combattere attraverso vie legali chi infanga il mio nome".