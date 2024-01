Il Brasile ha il suo nuovo ct: è Dorival Junior

UFFICIALE

L'ex allenatore di Flamengo e San Paolo prende il posto dell'esonerato Diniz: "E' la realizzazione di un sogno"

Dorival Junior, ex tecnico del Flamengo (con cui nel 2022 ha vinto la Libertadores) e attuale allenatore del Sao Paolo, è il nuovo ct del Brasile. Prende il posto di Diniz, insediato ad interim sulla panchina verdeoro e sostituito dopo soli 6 mesi e 6 partite giocate. L'allenatore 61enne ha accettato la proposta del presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues. Dorival ha comunicato la sua decisione al consiglio direttivo del San Paolo, squadra per la quale ha svolto l'ultimo allenamento ieri. Gli assistenti Lucas Silvestre (suo figlio) e Pedro Sotero rimarranno al San Paolo finché il consiglio direttivo non troverà un sostituto. Poi si trasferiranno anche loro alla "Seleçao".

"È la realizzazione di un sogno personale, che è stato possibile solo perché ho ricevuto il riconoscimento per il lavoro svolto al San Paolo. Per questo devo ringraziarvi per aver preso parte a questo importante periodo di ricostruzione, guidato con competenza dalla presidenza e dal consiglio. Grazie agli investimenti infrastrutturali e progettuali degli ultimi anni, il club è pronto ad accogliere i professionisti più qualificati presenti sul mercato. Vorrei anche ringraziare i tifosi per tutto il loro amore e sostegno", ha detto Dorival Junior in un messaggio social del club paulista.