Il Boca celebra Maradona, la figlia Dalma commossa in tribuna

È stato un weekend di celebrazioni e omaggi a Diego Maradona in tutto il mondo, ma com'era prevedibile le emozioni più forti arrivano dall'Argentina e in particolare dalla Bombonera dove, forse perché era destino così, si giocava la sfida tra Boca Juniors e Newell's Old Boys, due delle squadre delle quali el Diez ha vestito la maglia. Per ricordarlo il Boca Juniors ha deciso, esattamente come il Napoli giovedì in Europa League, che ogni giocatore scendesse in campo con il nome 'Maradona' sulla schiena. In più le squadre sono scese in campo con la maglia dell'Argentina e il numero 10 sulla schiena.