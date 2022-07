Il Barcellona presenta Kessie: "Ibra ha detto che mi troverò bene"

LA PRESENTAZIONE

"Voglio avere la carriera di Yaya Tourè. Presidente? Una volta al Milan parcheggiai al suo posto"

La nuova maglia blaugrana, i consueti palleggi e la prima conferenza stampa. Così è iniziata l'avventura al Barcellona di Franck Kessie, centrocampista ivoriano svincolatosi dal Milan dopo la conquista dello scudetto. "Ho grande voglia di cominciare e dovrò lavorare molto perché voglio avere una carriera come quella di Yaya Touré - ha commentato Kessie ricordando i passati catalani del suo idolo -. Ho parlato con Ibrahimovic, mi ha detto che mi troverò bene e di lavorare tanto". Il Barça ha il suo nuovo Presidente

















































Il "Presidente" è sbarcato a Barcellona e ne LaLiga, anche per volere di Xavi che desiderava un giocatore con caratteristiche diverse. Ma è proprio il soprannome che ha destato curiosità nella stampa spagnola e lo stesso Kessie ne ha svelato l'origine: "Al Milan mi chiamano tutti Presidente perché un giorno a Milanello parcheggiai nel posto a lui riservato. Mi dissero di cambiare posto, ma risposi che da quel giorno sarei stato io il presidente...".

Dal punto di vista tattico Kessie dovrà fare i conti con gli schemi di Xavi: "Io gioco dove il mister vorrà. Se uno come lui ti chiama vuol dire che stai lavorando bene e mi ha fatto capire che sarei stato importante nel suo progetto. Al Barcellona non si può dire di no".