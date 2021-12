Icardi, relax in Argentina: spunta anche la "pancetta"

In attesa della ripresa degli allenamenti del Psg e forse anche di qualche novità dal mercato, Mauro Icardi è volato in Argentina per trascorrere la fine dell'anno insieme alla famiglia. Un periodo di relax che l'attaccante si sta godendo senza badare troppo alla forma fisica. Nelle Instagram Stories pubblicate da Wanda Nara, Maurito appare infatti un po' appesantito e con tanto di "pancetta" in bella mostra. Di sicuro non una bella notizia per il Psg in vista dell'imminente ripresa del campionato.

