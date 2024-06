Ibrahimovic, che festa in Svezia: a Stoccolma l'omaggio alla carriera dell'ex capitano

La Svezia omaggia Ibrahimovic

















Festa grande per Zlatan Ibrahimovic in Svezia, con la nazionale che ha reso omaggio all'ex attaccante a Stoccolma. Una celebrazione della carriera di Ibracadabra, a un anno dal suo ritiro del 4 giugno 2023 e che, per problemi organizzativi, non era ancora stata ancora omaggiata dalla Svezia che ha sfruttato il post partita contro la Serbia (gara persa 3-0) per applaudire lo storico bomber. "Mi avete dato amore, sostegno, energia, molti bei ricordi che non dimenticherò. Dal cuore, un enorme grazie. Vedo che vi sono mancato. Anche voi mi siete mancati. Ho indossato la maglia con orgoglio e amore. Ho avuto anche l'onore di essere il capitano della squadra" ha dichiarato Ibra, con i tifosi presenti alla Freinds Arena di Stoccolma- compresi la principessa Vittoria e Daniel con i suoi figli- che hanno rivissuto i gol e momenti chiave dei 22 anni di carriera del calciatore in un video proiettato sui maxischermi.