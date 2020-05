I giocatori inglesi non ci stanno: "Non siamo topi da laboratorio"

Le polemiche sulla riapertura o meno del calcio non sono una prerogativa italiana. Dopo i 6 positivi di ieri l'Inghilterra del calcio inizia ad avere paura, Il centro della questione, ora, riguarda lo studio dell'Ufficio per le statistiche nazionali del Regno Unito secondo il quale gli appartenenti al gruppo BAME (Black, Asian and Minority Ethnic) hanno quattro volte le probabilità di morire di coronavirus rispetto ai bianchi. L'assocalciatori inglese ha chiesto alla Premier di procedere a ulteriori controlli per riscontrare eventuali pericoli.