Huntelaar si dimette dall'Ajax: esaurimento nervoso, gli serve una pausa

Klaas-Jan Huntelaar, ex attaccante di Milan e Real Madrid, ha deciso di dimettersi dall'Ajax dove dal 2022 faceva parte della direzione tecnica, con un contratto da poco rinnovato fino al 2027. Secondo quanto riportano i media olandesi, il 40enne soffre di burnout, esaurimento nervoso, e dunque ha voluto prendersi una pausa dal calcio per ritrovare serenità. "Sono mentalmente esausto" avrebbe confidato Huntelaar, che sta probabilmente soffrendo anche la difficile stagione dell'Ajax, attualmente sedicesimo in campionato, in piena zona retrocessione dell'Eredivisie.

Non è escluso che Huntelaar rientri all'Ajax nei prossimi mesi visto che le dimissioni sono temporanee, appunto nel tentativo di ritrovare la giusta serenità. Nel frattempo il club dovrà cercare di rialzarsi, con la dirigenza che non accetterà più passi falsi (recentemente Van Gaal è tornato come consulente esterno del Consiglio d'Amministrazione mentre Van der Vaart ha detto no) e col tecnico Maurice Steijn sulla graticola.

