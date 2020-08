Harry Maguire riconosciuto colpevole di aggressione aggravata e corruzione

GUAI IN VISTA

Si mette male per Harry Maguire, capitano del Manchester United. Il difensore inglese, protagonista di una rissa che ha fatto il giro del mondo a Mykonos, è stato giudicato colpevole di aggressione aggravata, resistenza all'arresto e ripetuti tentativi di corruzione a seguito dell'alterco con la polizia sull'isola greca di Syros. Maguire, rilasciato durante lo scorso fine settimana, non era presente al processo e resta in attesa della condanna.

Secondo gli accusatori, il giocatore dopo una rissa è stato fermato dagli agenti locali e, inalberandosi e facendo resistenza, si sarebbe rivolto agli stessi con il più classico del "lei non sa chi sono io", arrivando ad offrire denaro per essere lasciato in pace.

La ricostruzione dell'avvocato di Maguire racconta che il giocatore, il fratello e un amico sarebbero andati nel panico dopo aver scoperto che la sorella Daisy era stata narcotizzata da un gruppo di ragazzi albanesi. A quel punto avrebbero chiamato un taxi per essere portati in ospedale, ma l'autista li avrebbe condotti direttamente al posto di polizia dove i tre avrebbero dato in escandescenza tra botte e insulti, fino al tentativo di corruzione - secondo quanto testimoniato dagli agenti.

Nel frattempo il ct dell'Inghilterra Southgate ha convocato Maguire per il doppio confronto in Nations League contro Islanda e Danimarca: "Ho parlato con Harry e sono sicuro che la storia è molto diversa da quello che è uscito. Ho preso una decisione in base a quello che so, se le cose dovessero cambiare prenderò provvedimenti" aveva dichiarato il ct della nazionale inglese. Ora la colpevolezza provata del giocatore potrebbe fargli cambiare i piani.