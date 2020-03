Hannover, Timo Hubers positivo al coronavirus

BUNDESLIGA 2

L'Hannover 96 ha ufficialmente fatto sapere che Timo Hubers è risultato positivo al coronavirus. Si presume che il 23enne sia rimasto contagiato durante un evento privato sabato sera a Hildesheim ma, per evitare ulteriori contagi, la squadra è stata messa in quarantena preventiva.

"Timo è sempre stato esemplare, non ha mostrato alcun sintomo sinora. Quando ha scoperto che una persona che era con lui sabato era rimasta positiva, ha chiamato i nostri me dici e si è subito messo in quarantena" ha detto il ds Zuber.