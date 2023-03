Hakimi incriminato per stupro dalla Procura di Nanterre, è in libertà vigilata

© Getty Images

Achraf Hakimi, dopo le accuse di violenza sessuale di una 24enne, è stato ascoltato dagli investigatori di Hauts-de-Seine per poi essere incriminato per stupro da un giudice istruttore e posto in libertà vigilata. Lo scrive AFP ricapitolando l'intera vicenda che risalirebbe alla sera tra il 25 e 26 febbraio: domenica sera la donna si era recata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne dichiarando di essere stata violentata dall'esterno del Paris Saint-Germain pur non sporgendo denuncia.