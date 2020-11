Haaland pazzesco! Il Golden Boy segna quattro gol in 32'

Incredibile Erling Haaland. Nel giorno del trionfo al Golden Boy 2020, che ogni autunno premia il miglior Under 21 dell'anno tesserato per un club europeo della massima divisione, l'attaccante del Borussia Dortmund ha dato ancora una volta prova del suo innato senso del gol, confermandosi bomber implacabile in occasione della sfida di Bundesliga in casa dell'Hertha Berlino. Con il Dortmund sotto 1-0, Haaland si è scatenato: doppietta in due minuti (47' e 49'), tripletta in un quarto d'ora (62') e poker in 32' minuti (79'). Il norvegese ha realizzato 37 reti in 35 partite disputate fra Dortmund e nazionale.