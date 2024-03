Guardiola non si lascia sfuggire Cavan Sullivan, il bimbo d'oro del calcio Usa

© twitter

Ha 14 anni, è una mezzapunta eclettica, è alto un metro e 58 cm, è mancino ed è il giovane prospetto più interessante di tutto il calcio statunitense. Si chiama Cavan Sullivan e qualcuno già dice che ha le movenze di Messi, idolo di quelle parti dopo essersi trasferito a Miami. Gioca nella seconda squadra dei Philadelfia Union, franchigia che milita nella Mls Next Pro, una sorta di Next Gen americana che ha tutti i crismi di un campionato professionistico. Sullivan ha debuttato contro i New England Revolution, rendendosi protagonista dell'assist per il gol della vittoria.