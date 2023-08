City: Guardiola operato d'urgenza alla schiena, torna dopo la sosta

PREMIER LEAGUE

Il manager catalano non sarà in panchina contro Sheffield United e Fulham: squadra affidata a Juanma Lillo

Pep Guardiola non sarà in panchina nelle prossime due partite contro Sheffield United e Fulham e tornerà dopo la sosta per le Nazionali. Come comunicato dal Manchester City, l'allenatore catalano soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona. La squadra è stata affidata al suo vice Juanma Lillo.

Dopo Kevin De Bruyne, che tornerà solo nel 2024, e John Stones, out fino a metà settembre, il Manchester City perde anche il suo manager Guardiola. Colpa di alcuni problemi alla schiena che l'allenatore catalano si portava dietro da tempo. Negli ultimi giorni le cose sono peggiorate ed è stato necessario l'intervento chirurgico. Il chirurgo che ha operato alla schiena Guardiola è specializzato in microchirurgia della colonna vertebrale e chirurgia della colonna vertebrale minimamente invasiva.

Se il programma di recupero sarà rispettato, Guardiola dovrebbe essere presente in panchina contro il West Ham il 16 settembre. Intanto la squadra è stata affidata al fedele Lillo, tornato in Inghilterra quest'estate dopo una stagione in Qatar alla guida dell'Al Sadd. Il 57enne tecnico spagnolo conosce benissimo l'ambiente avendo già ricoperto analogo incarico dal 2020 al 2022 e Guardiola ha fede assoluta nelle sue capacità.

Vedi anche Calcio Guardiola, multa e siparietto con un vigile: "Vuoi una foto? Devi pagare!"