Pep Guardiola è stato multato da un agente a causa di un parcheggio in zona vietata, ma il vigile una volta che l'ha riconosciuto gli ha chiesto una foto, ricevendo come risposta un ironico: "Vuoi una foto? Devi pagare per la foto!" generando un siparietto in strada. Non è la prima volta, come riporta Marca, che Pep mostra un grande senso dell'umorismo: durante il match con il Newcastle vinto 1-0 un tifoso gli ha detto con insistenza quale cambio effettuare, venendo invitato a sedersi in panchina e mettersi ad allenare.