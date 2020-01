Guardiola: "Mai a United e Real, piuttosto vado alle Maldive..."

"Dopo aver allenato il Manchester City non potrei mai allenare lo United. E lo stesso vale per il Real Madrid, visto il mio passato. Piuttosto me ne vado alle Maldive, anzi no perché lì non ci sono campi per giocare a golf". E' un Pep Guardiola in vena di battute quello che parla alla vigilia del derby di Manchester, valido come andata della semifinale di "Carabao Cup", la Coppa di Lega inglese, tra il suo City e lo United.

E a proposito di battute, Guardiola ha fatto riferimento a quella di Alex Ferguson, "guru" dello United, che quando al City cominciò l'era dei petrodollari e degli acquisti boom definì i 'cugini' "vicini rumorosi". "So che quando io non ero qui - commenta Guardiola - quelli del City erano i vicini rumorosi, ma ora non so se sia più così. In Spagna i derby erano quelli con l'Espanyol e con il Real, anche se in quest'ultimo caso non era una sfida tra due club della stessa città. Però erano sfide molto sentite. In Inghilterra i top team sono molti, non un paio come in altri paesi quindi le cose qui sono diverse. Però so benissimo quanto vale per la gente di Manchester questa stracittadina".

Di sicuro non sarà un match facile. "Con lo United puoi sempre vincere o perdere, succede di tutto - dice Pep - anche perchéci si affronta varie volte. So il nostro valore, ma non possiamo vincere sempre". E infatti in campionato in questa stagione lo United ha battuto il City 2-1. Adesso la rivincita.