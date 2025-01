Guardiola, che lezione ai cacciatori di autografi: "Andate a scuola, non perdete tempo"

Pep Guardiola è stato protagonista di una furiosa invettiva contro i cacciatori di autografi che si fanno firmare scatole di cimeli da sportivi o personaggi famosi per poi rivenderli e guadagnarci. Il video con protagonista il manager del Manchester City è diventato virale per la lezione impartita ai ragazzi presenti. "Non venite più, non firmerò più nulla, conosco le vostre facce. Andate a scuola e preparatevi, siete giovani, non state qui a sprecare il vostro tempo - le dure parole del tecnico catalano -. Volete vivere la vostra vita facendo questo? Onestamente? Volete passare il resto della vostra vita facendo questo? Preparatevi meglio, porca miseria. Quali sono i vostri sogni? Fate pratica!".