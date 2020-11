Gonzalo Higuain positivo al Covid: niente playoff in MLS

Gonzalo Higuain non prenderà parte alla prima storica partita di playoff in MLS dell'Inter Miami. L'attaccante argentino, insieme al fratello Federico, è tra i giocatori risultati positivi al Covid-19 che non potranno disputare la sfida in Tennessee contro Nashville SC, gara secca che vale un posto ai quarti di finale di Conference. Con loro positivo anche Leandro Gonzalez Pirez che la MLS l'ha già vinta con Atlanta United nel 2018.