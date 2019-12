A DUBAI

Il 2019 va in archivio e a Dubai è tempo di Globe Soccer Awards, evento giunto alla sua 11esima edizione. Cristiano Ronaldo trionfa battendo l'eterno rivale Messi e Van Dijk e si aggiudica il premio come miglior giocatore dell'anno, a Klopp il premio come miglior tecnico e come naturale conseguenza il Liverpool è il miglior club del mondo. Premi alla carriera per Giggs e Pjanic, Stephanie Frappart è il miglior arbitro donna, ecco tutti i premi: Globe Soccer Awards 2019, CR7 batte Messi e Van Dijk: Liverpool miglior club del mondo























Per Cristiano Ronaldo si tratta del quarto premio consecutivo di miglior giocatore, il sesto assoluto. "Lo dedico alla mia famiglia, ai miei compagni di squadra della Juventus e alla mia famiglia - le parole del fenomeno portoghese - Ringrazio Dubai, ci vengo ogni anno e adoro questo posto. Voglio ringraziare anche chi ha votato per me. Spero di essere qui l'anno prossimo. Felice anno nuovo a tutti". L'attaccante portoghese è tornato anche sul gol segnato alla Sampdoria: "È stato un gol fantastico, dall'inizio della mia carriera ne ho segnati 700 ma dire qual è stato il migliore è difficile. Ma il colpo di testa è stato uno dei migliori, se non il migliore. Penso di aver saltato più di quanto hanno calcolato. Sono fiero di quanto ho fatto".

TUTTI I PREMI

La miglior arbitro donna è Stephanie Frappart

Il miglior direttivo sportivo è Andrea Berta dell'Atletico Madrid

Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak Hamdallah

Il miglior portiere dell'anno è Alisson Becker del Liverpool

Premio alla carriera per Ryan Giggs, ex giocatore del Manchester United

Il miglior agente è Jorge Mendes

Il miglior giovane arabo è Achraf Hakimi, terzino marocchino del Borussia Dortmund

Miglior club arabo è l'Al Hilal, squadra in cui milita Sebastian Giovinco

Il miglior club del mondo nel 2019 è il Liverpool campione d'Europa

Best Academy del 2019: premiate Benfica e Ajax

Il miglior allenatore dell'anno è Jurgen Klopp

Altro premio alla carriera per Miralem Pjanc

Il giocatore rivelazione dell'anno è Joao Felix

La miglior giocatrice dell'anno è Lucy Bronze, terzino del Lione e della nazionale inglese

