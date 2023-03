Giù i pantaloni in un pub: il difensore del City Walker rischia la denuncia

© Getty Images

Guai in vista per il difensore del Manchester City e della nazionale inglese Kyle Walker. La polizia britannica ha avviato un'indagine in seguito alla pubblicazione di un video da parte del tabloid 'Sun' che mostra il giocatore compiere atti osceni in un pub di un paesino a una ventina di chilometri da Manchester. L'episodio è avvenuto domenica all'indomani dell'incontro di Premier League vinto per 2-0 dal City sul Newcastle. Il 'Sun' ha diffuso un filmato della telecamera di sicurezza del locale dove si vede Walker, completamente ubriaco, che si abbassa due volte i pantaloni di fronte a una donna. Il giocatore e il club non hanno commentato l'accaduto. Secondo il tabloid, il difensore rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.