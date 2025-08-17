Logo SportMediaset
Calcio

Parma, i convocati di Cuesta per la sfida di Coppa Italia col Pescara

17 Ago 2025 - 15:25

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma-Pescara, in programma oggi alle ore 18:30 e valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 60 Amoran, 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiyae, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordonez, 65 Plicco, 22 Sørensen.

Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 30 Djurić, 21 Joujou, 20 Frigan, 9 Pellegrino, 77 Sits.

Tiritiello: "Grande orgoglio"

Un ex Inter a segno in Go Ahead Eagles-Ajax

Gli allenatori esordienti

Campionato meno sei

Altre partite di oggi

Allegri verso Milan-Bari

Bologna-Ofi Creta 2-4: gli highlights

Inzaghi: "Contento per la personalità"

La Moviola: "Era rigore", la sentenza di Cosmi

Nicola: "Non siamo al completo"

Bardi: "Pubblico incredibile"

Il calendario di domenica 17 agosto

Pisacane: "È stato bello vincere così"

Segre: "Inzaghi? Sa come si vince"

Audero: "Ci saranno nuovi arrivi"

