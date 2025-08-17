Parma, i convocati di Cuesta per la sfida di Coppa Italia col Pescara

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore del Parma Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma-Pescara, in programma oggi alle ore 18:30 e valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa.
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 60 Amoran, 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiyae, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 24 Ordonez, 65 Plicco, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 7 Benedyczak, 30 Djurić, 21 Joujou, 20 Frigan, 9 Pellegrino, 77 Sits.
