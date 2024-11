Giroud, maglia all'asta per i cristiani perseguitati in Oriente

Olivier Giroud scende in campo al fianco dei cristiani perseguitati in Oriente, in particolare quelli dell'Armenia. L'attaccante francese ex Milan ha annunciato di aver messo all'asta la maglia dei Los Angeles con la quale ha vinto la US Open Cup per offrire un supporto ai "fratelli e alle sorelle" di fede cristiana. "Sono molto orgoglioso e onorato di mettere all'asta questa maglia speciale - ha confidato sui suoi social network prima della vendita avvenuta mercoledì scorso a beneficio di L'Œuvre d'Orient - Ho indossato questa maglia il 25 settembre durante la finale della Coppa degli Stati Uniti. Siamo diventati campioni e quindi questa maglia ha un valore speciale ai miei occhi. Spero che sarete generosi in favore dei nostri fratelli e sorelle cristiani perseguitati in Oriente, e più particolarmente in Armenia".