Giroud segna in finale e vince il primo titolo americano

Ci ha messo solo pochi mesi Olivier Giroud per vincere il primo trofeo con la maglia dei Los Angeles FC. L'ex attaccante del Milan, 38 anni il prossimo 30 settembre, ha segnato il suo secondo gol alla decima presenza con la sua nuova squadra sbloccando il risultato al 53' della finale di Coppa US Open (la coppa nazionale USA) vinta poi 3-1 ai supplementari contro lo Sporting Kansas City. Giroud aveva segnato il suo primo gol statunitense in un'altra finale: quella di Leagues Cup persa 3-1 dai Los Angeles FC sul campo del Columbus Crew lo scorso 26 agosto.