Gimnasia, Maradona negativo al tampone: "Grazie a Dio io e la mia famiglia non abbiamo il coronavirus"

"Ciao a tutti, volevo dirvi che grazie a Dio, mio figlio Diego Fernando, mia figlia Jana, Veronica e io, non abbiamo il Coronavirus. Vi mando un bacio grande e grazie mille a tutti coloro che si sono preoccupati del nostro stato di salute. E tanta forza per tutti quelli che la stanno combattendo!!!". Con un post su Facebook, Diego Armando Maradona tranquillizza tutti sul proprio stato di salute. L'ex fuoriclasse del Napoli ha vissuto in isolamento le ultime ore, dopo aver accolto in panchina l'attaccante del suo Gimnasia, Leandro Contin (risultato positivo), abbracciandolo, nel corso dell'amichevole contro il San Lorenzo disputata sabato scorso.