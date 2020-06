Germania, Sancho multato dopo il taglio di capelli 

IL CASO

L'ultimo taglio di capelli è costato decisamente caro a Jadon Sancho. La stellina del Borussia Dortmund è stato infatti multato dalla Deutsche Fussball Liga per la violazione delle norme anti-Covid: in alcune foto circolate lo si vede mentre si fa dare una regolata al look, nella propria abitazione, senza indossare la mascherina né alcun altro dispositivo di protezione individuale, cosa che invece è obbligatoria secondo le norme vigenti in Germania. Stesso provvedimento, per la stessa ragione, anche nei confronti del compagno di squadra Manuel Akanji.

he DFL has fined Manuel Akanji and Jadon Sancho. The players from Borussia Dortmund had obviously violated general hygiene and infection protection standards at home hairdressing appointments and in particular the medical-organisational concept of the DFL task force.

“There is no question that professional footballers also have to have their hair cut. However, this currently has to be done in accordance with the medical-organisational concept.”