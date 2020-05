Germania: Kamba (ex Schalke), dichiarato morto nel 2016, è vivo

L'INCREDIBILE STORIA

La seconda vita di Kamba, ex difensore arrivato sino alla Primavera dello Schalke 04 (è stato anche compagno di squadra di Neuer), è iniziata nello stesso momento in cui fu dichiarato morto, nel 2016. Ma il congolese, che oggi ha 33 anni, era solo stato vittima di una tentata truffa all'assicurazione da parte della ex moglie, come racconta la Bild.

L'incredibile storia scovata dal quotidiano tedesco inizia nel gennaio del 2016 quando Kamba, in Congo, smarrì i compagni di viaggio durante un percorso all'interno del Paese oltre a perdere documenti, telefono e soldi. La ex moglie, questa la tesi della procuratrice Anette Milik, ne approfittò per dichiararlo morto in un incidente stradale, producendo anche un finto certificato di morte e inscenando il funerale. Tutto per incassare il premio assicurativo anche se l'avvocato della donna ha dichiarato che l'ex moglie avrebbe saputo dell'assicurazione solo dopo la presunta morte dell'ex marito.

Kamba in realtà aveva tentato di smentire la fake news recandosi all'ambasciata tedesca in Congo ma solo nel 2018. Nel frattempo era rientrato in Germania dove aveva anche trovato lavoro come elettricista, sua attuale mansione. Una storia che ha ancora molti lati oscuri ma un'unica, bella verità: Kamba è vivo. "Sono veramente contento della notizia, la sua morte mi aveva scioccato" ha dichiarato Neuer.