Germania, il TSG Bad Konig a rischio per i castori

Il TSG Bad Konig vede il proprio futuro a rischio a causa dei... castori! Gli animali, stanziatisi a pochi metri dai campi di allenamento della squadra, stanno causando danni ad una diga, provocando problemi ai terreni che non riesco a drenare l'acqua. I castori non possono essere mandati via perché protetti dalla legge e il club non ha soldi per spostare i campi o trasferirsi da un'altra parte. La storia è stata raccontata dal portale stern.de.