Germania, Bundesliga: Andrich fa esultare il Leverkusen, Xabi Alonso vola a +11

GERMANIA

Salgono a 33 le partite senza sconfitta per le aspirine, che soffrono ma sconfiggono 2-1 il Mainz: decisivo un clamoroso errore del portiere Zentner

© Getty Images La 23a giornata della Bundesliga si apre con la vittoria del Bayer Leverkusen, che sale a 61 punti e si porta momentaneamente a +11 sul Bayern Monaco, che sfiderà domani il Lipsia per riprendersi. Contro il Mainz, Xabi Alonso e i suoi soffrono a lungo, ma riescono a vincere 2-1 grazie alla papera del portiere Zentner. Quest'ultimo capitola su un tiro centrale di Andrich, che vale il gol-vittoria al 68', indirizzando di fatto la sfera verso la rete.

Il Bayer Leverkusen non si ferma più e vince anche la battaglia contro il Mainz, autore di una gara convinta, dopo essersi rinforzato massicciamente nella sessione invernale: è 2-1 per Xabi Alonso e i suoi, che portano a 33 le gare senza sconfitta in questa stagione, dove non hanno mai perso. Il match inizia subito a ritmi altissimi, complice un elettrico Frimpong, e il Leverkusen passa dopo tre minuti: Xhaka raccoglie dopo una respinta della difesa e batte Zentner con una sassata dal limite dell'area, che non lascia scampo al portiere. Il gol potrebbe affossare il Mainz, che è penultimo in classifica, invece gli ospiti reagiscono immediatamente: l'ex Amiri ispira Widmer, che rimette in mezzo di testa e trova la deviazione vincente di Kohr per l'1-1. Da qui in poi si susseguono i brividi e le occasioni da entrambe le parti: Hradecky salva su Onisiwo, mentre Zentner vince tre duelli contro Hofmann. Si vedono anche Xhaka, Frimpong e Grimaldo, ma il Bayer non passa: è 1-1 al riposo. Nella ripresa si muove subito la formazione ospite con Mwene, poi è un monologo delle aspirine: Wirtz sfiora il gol e Xabi Alonso inserisce anche Schick, che va a schierarsi di fianco ad Adli. Il doppio centravanti alza il baricentro del Leverkusen, che però passa dalla distanza e con un centrocampista: Andrich calcia centrale e in maniera innocua, Zentner prova inspiegabilmente a bloccarla e se la butta in porta con una clamorosa papera. Il portiere affossa il Mainz, che aveva disputato un'ottima gara e chiude anche in dieci dal 79': il Var tramuta in rosso l'iniziale ammonizione comminata a Ngankam per un'entrata assassina su Xhaka. Da qui in poi il Leverkusen si limita a gestire ed esultare: i padroni di casa volano a 61 punti e momentaneamente a +11 sul Bayern, che domani sfiderà il Lipsia in una gara non scontata. Resta penultimo il Mainz a quota 15.