Gabigol squalificato due anni per tentata frode ai test antidoping

Due anni di squalifica per Gabigol: questa la decisione del Tribunale sportivo antidoping brasiliano che ha violato l'articolo 122 del relativo codice antidoping, il quale prevede una pena massima di quattro anni. I fatti risalgono all'8 aprile del 2023 durante un controllo a sorpresa in un allenamento del Flamengo, di qui la decorrenza dello stop che, partendo dallo scorso aprile, arriverà proprio ad aprile 2025 quando, tra l'altro, il contratto dell'attaccante ex Inter (che finirà il 31 dicembre 2024) sarà già scaduto. Gabigol ha annunciato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport.