Francia, stretta del Governo: stop alle partite in caso di incidenti

Una partita di Ligue 1 o Ligue 2 verrà interrotta definitivamente se un giocatore o un arbitro verrà ferito da un oggetto lanciato dagli spalti. Lo ha annunciato il governo di Parigi dopo un incontro con i vertici del calcio francese dopo l'ondata di violenza negli stadi, culminata con l'invasione di campo in Nizza-Marsiglia con aggressione ai giocatori. In caso di incidenti e scontri in uno stadio, un'unità di crisi - che non include i presidenti dei club interessati - dovrà decidere in massimo 30 minuti se far proseguire o meno l'incontro.