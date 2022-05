Francia, si finge un calciatore del Psg per tre giorni: scoperto e arrestato

FRANCIA

L'uomo ha soggiornato in un hotel all-inclusive aggregandosi all'Under 18 del club parigino, ma si è spinto oltre ed è stato beccato

Una vicenda incredibile. Una truffa vera e propria, conclusasi nel peggiore dei modi per il suo artefice. È accaduto in Francia, dove un uomo di 28 anni, approfittando del suo aspetto particolarmente giovanile, si è finto un calciatore del Paris Saint Germain Under 18 e ha soggiornato per tre giorni in un hotel di Lisieux, in Normandia, insieme alla selezione giovanile del club parigino, approfittando del servizio all-inclusive riservato ai giovani calciatori.

A definire i contorni dell'episodio, avvenuto a dicembre, è il tabloid francese Le Pays d'Auge: il 28enne, presentatosi vestito di tutto punto dopo aver prenotato col nome fittizio di Diarra, si è finto una delle stelline della squadra, che era impegnata in quei giorni in un match di Coupe Gambardella, prestigioso trofeo giovanile organizzato dalla Federcalcio transalpina. Si è accodato al gruppo allo Zenao Appart'hotel e ha vissuto per un weekend a spese della struttura.

Poi, ha voluto forzare troppo la mano: ha provato a prolungare il suo soggiorno fino a fine mese e, alla richiesta di garanzie da parte del personale dell'hotel, ha fornito il numero di telefono di un fantomatico procuratore. Inutile dire che si trattava di un numero falso. A quel punto è scattata la denuncia e, nel giro di poco, anche l'arresto. Per l'uomo, che era recidivo e che aveva alle spalle numerose truffe simili, a fine aprile è poi arrivata la condanna: due mesi di reclusione per non aver pagato i conti dell'albergo (circa 228 euro).

