Francia, Ligue 1: vincono Psg e Nizza, frena il Marsiglia di Gattuso

FRANCIA

I parigini passano 3-1 col Metz e restano a +5 su Farioli (2-0 al Lens). 1-1 del Marsiglia, ok Monaco e Rennes

© Getty Images Il Psg batte 3-1 il Metz (doppietta di Mbappé e gol di Vitinha) nella 17a giornata di Ligue 1 e resta a +5 dal Nizza, che passa 2-0 nel finale col Lens grazie alle reti di Moffi. Vincono 1-2 il Monaco (doppio Ben Yedder a Tolosa) e 1-3 il Rennes (contro il Clermont) mentre frena 1-1 il Marsiglia (Veretout riprende il Montpellier). Ok ancora il Lione (1-0 al Nantes e zona salvezza), Lille ko 2-1 con lo Strasburgo. 4-0 Brest sul Lorient.

PSG-METZ 3-1

La squadra di Luis Enrique non sbaglia e resta a +5 dal secondo posto grazie alla doppietta del fenomeno Mbappé. Dopo un primo tempo senza particolari sussulti, sblocca la partita Vitinha al 49’ con un destro piazzato su assist di Kang In Lee. I padroni di casa iniziano a creare occasioni a profusione e ci pensa il solito fuoriclasse francese a fissare il 2-0 con una perla da fuori area indirizzata perfettamente all'incrocio dei pali. Il colpo di testa di Udol da corner riapre la partita per gli ospiti al 72’, ma è ancora Kylian a chiudere i conti undici minuti dopo in area piccola. 40 punti per i parigini, sedici per il Metz.

NIZZA-LENS 2-0

Sorride Farioli, che ritrova il successo e conserva il secondo posto in classifica. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio con il calcio di punizione di Da Costa, che colpisce il palo al 57’. Due minuti dopo rispondono i rossoneri con Guessand, che trova un’altra deviazione sul legno con un mancino sugli sviluppi di un corner. La partita si sblocca al 76’ con il calcio di rigore realizzato da Moffi, che dopo nemmeno due minuti si ripete con un colpo di testa su assist perfetto di Boga. Diventano quindi 35 i punti del Nizza, Lens a ventisei.

MONTPELLIER-MARSIGLIA 1-1

La striscia di vittorie consecutive in campionato degli uomini di Gattuso si interrompe dopo quattro partite: gli ospiti comandano il gioco nel primo tempo ma la rete che sblocca la partita la realizza Fayad al 14’ con un colpo di testa da corner. L'Olympique è impreciso nelle conclusione e Adams rischia anche di raddoppiare alla mezz'ora, ma in avvio di ripresa ci pensa l’ex Roma Veretout a pareggiare con un'altra incornata su invito di Clauss. Entrambe le compagini ci provano fino alla fine ed è Balerdi ad andarci più vicino, ma il suo colpo di testa trova la traversa all’88’. Marsiglia che sale a ventisette punti, Montpellier a diciotto.

CLERMONT-RENNES 1-3

Vittoria in extremis per i prossimi avversari in Europa League del Milan, che dopo un tempo in superiorità numerica riescono ad ottenere il successo con la rete da corner di Doué all’88’ e il rigore di Blas nel recupero. Vittoria che arriva in rimonta dopo il gol iniziale di Nicholson, a cui risponde Kalimuendo in avvio di secondo tempo subito dopo al rosso rimediato da Caufriez. I rossoneri salgono così a 19 punti, mentre il Clermont resta ultimo a quota undici.

LIONE-NANTES 1-0

Tre punti cruciali per il Lione, che continua il proprio momento positivo ed esce dalla zona salvezza per la prima volta da inizio campionato grazie al solito Lacazette, che al 49’ non sbaglia in ripartenza. Partita ben giocata dai padroni di casa, che tengono bene il campo nella prima frazione e soffrono nel secondo tempo, ma gli avversari non riescono a produrre abbastanza per superare Lopes. I padroni di casa salgono così a meno due dagli avversari, che sono a quota diciotto punti.

TOLOSA-MONACO 1-2

Vittoria importante per i monegaschi, che rimontano il vantaggio iniziale di Magri con una doppietta di Ben Yedder, che tra il 26’ e il 44’ prima pareggia e poi porta avanti i suoi su rigore. In avvio di ripresa arriva il rosso per Golovin per condotta violenta, ma gli ospiti resistono e restano al terzo posto a 33 punti, mentre il Tolosa rimane terzultimo.

LE ALTRE PARTITE

Il Lille cade in trasferta contro lo Strasburgo di Vieira, che vince 2-1 in rimonta grazie alla rete decisiva di Mwanga nel secondo tempo, decisiva dopo i due autogol nella prima frazione firmati da Sylla e Yoro. Sonoro poker del Brest, che regola 4-0 il Lorient con quattro reti nel primo tempo, tutte a firma di Doumbia, che lancia i suoi al quarto posto in classifica a 31 punti e lascia il Lorient penultimo a dodici. Esulta anche il Reims, che passa 1-0 contro il Le Havre grazie alla marcatura di Nakamura al 25’ e mantiene l'ottavo posto