Francia: silurato Le Graet, sospeso da guida Federcalcio

IL TERREMOTO

Il numero 1 del calcio francese costretto a un passo indietro per le dichiarazioni su Zidane e le accuse di molestie sessuali

© Getty Images Noel Le Graet è stato sospeso dalla carica di presidente della Federcalcio francese dal Comitato esecutivo straordinario dell'organismo. Il numero 1 del calcio transalpino, che ha assunto la presidenza nel 2011 e il cui mandato sarebbe scaduto alla fine del 2024, è stato indebolito dalle sue recenti dichiarazioni controverse su Zinedine Zidane e dalle testimonianze su presunte molestie sessuali rivelate da un'agente. Anche il suo direttore generale, Florence Hardouin, è stata sospeso. Philippe Diallo garantirà l'interim a capo della FFF.

Le Graet è stato di fatto costretto alle dimissioni, a fare un passo indietro, quantomeno in attesa della pubblicazione dell'audit commissionato direttamente dal Ministero dello Sport in Francia per far luce sulle accuse di molestie sessuali e su altre situazioni critiche interne.

Vedi anche Calcio estero Francia, bufera su Zidane: Le Graet lo attacca, Mbappé e Ribery lo difendono

Il Governo francese contro Le Graet - Il portavoce del governo, Olivier Véran, è stato interrogato sulle polemiche che circondano Le Graet. "Su questo ho un'opinione personale, non governativa. Condivido l'opinione del ministro dello Sport. Una federazione come la Federcalcio francese merita un presidente all'altezza del compito, che sappia dare una buona immagine del calcio francese di fronte il pianeta. Ho bei ricordi della finale del 1998 e una tale adorazione per Zizou che io stesso sono rimasto piuttosto ferito da quello che ho potuto sentire. Non è solo questo, ma ci sono tante altre piccole cose".

Vedi anche Calcio estero Francia, Le Graet accusato di molestie sessuali da un'agente: "Voleva portarmi a letto"

Le Graet e Hardouin ricoprono posizioni dirigenziali anche in Fifa e Uefa. In particolare, Le Graet è attualmente candidato per un altro mandato di quattro anni nel Consiglio della Fifa, il comitato decisionale dell'ente calcistico mondiale. Sarà sfidato per il seggio dal presidente della federazione calcistica portoghese Fernando Gomes. Le elezioni sono fissate per il 5 aprile, quando le nazioni membri della Uefa si incontreranno a Lisbona. Hardouin ha invece il seggio femminile protetto nel comitato esecutivo della Uefa, che scadrà al congresso del 5 aprile a Lisbona. Potrebbe ritirarsi come candidata entro la scadenza del 5 febbraio.