Nations League: Merino riacciuffa l'Olanda, Perisic stende la Francia. Portogallo ko in Danimarca

OLANDA-SPAGNA 2-2

La Spagna riacciuffa il pari solo in extremis, nella caldissima Rotterdam: è 2-2 contro un'ottima Olanda. Spingono subito le Furie Rosse con Pedri e, dopo il pressing iniziale, passano all'8': Yamal ruba palla ad Hato e avvia l'azione, finalizzata dal sinistro di Nico Williams. Alvaro Morata sfiora il bis, ma van Dijk risveglia l'Olanda: il suo squillo rilancia gli oranje e propizia il pari. La rete arriva infatti al 27', con l'assist di Kluivert e la magia di Gakpo: destro imparabile e 1-1. De La Fuente perde Cubarsi per infortunio, col debutto di Huijsen, e la sua difesa balla: Depay ci prova, salva Unai Simon. Reijnders colpisce un palo nel finale del primo tempo e, in avvio di ripresa, raddoppia per l'Olanda: assist di Frimpong e ottimo inserimento del milanista, è 2-1 al 46'. C'è solo l'Olanda in campo in questa fase, con Gakpo che sfiora la doppietta e Huijsen salvifico: intervento decisivo per evitare il bis di Reijnders. Vede il campo (dal 73') anche Koopmeiners e i suoi sfiorano il tris, con Le Normand a salvare sulla conclusione di Xavi Simons. La Spagna cambia tutto il fronte offensivo: dentro Dani Olmo, Ayoze Perez e Oyarzabal. Una mossa che risveglia le Furie Rosse, che approfittano inoltre del rosso diretto ad Hato: bruttissima entrata su Le Normand e Olanda in dieci dall'81'. Nel maxi-recupero, infatti, ecco il 2-2 di Merino: tap-in vincente dopo una grande azione di Nico Williams e pareggio al 93'. Tutto in gioco in vista del ritorno.