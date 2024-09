Francia, clamoroso Griezmann: lascia la Nazionale. "Spazio alla nuova generazione"

L'addio

L'attaccante dell'Atletico Madrid con un video sui propri canali social annuncia l'addio: con i Bleus aveva vinto il Mondiale in Russia nel 2018

© Getty Images Come un fulmine a ciel sereno. Antoine Griezmann, con un video postato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato il ritiro dalla nazionale francese. Ad accompagnare la clip, anche un piccolo messaggio scritto dall'attaccante: "È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura tricolore e a presto".

Le Petit Diable ("Il Piccolo Diavolo") è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della storia recente della Francia. Con i Bleus ha esordito il 13 marzo 2014, disputando 137 partite e mettendo a segno 44 gol. Memorabile la vittoria della Coppa del Mondo nel 2018 in Russia contro la Croazia: nella finale segnò anche un rigore (in quel mondiale furono quattro i centri totali). Nel 2021 ha vinto anche la Nations League e un anno più tardi ha perso la finale in Qatar ai rigori contro l'Argentina, non potendosi così laureare per la seconda volta campione del mondo. Quella di due anni fa non è l'unica sconfitta in finale con la Francia: un'altra grande delusione fu quella in casa a Euro2016 contro il Portogallo.

Considerato ancora un pilastro degli uomini di Deschamps, l'annuncio di Griezmann ha generato grande stupore e affetto tra i tifosi.