Florenzi dopo Bonucci e Verratti: un altro azzurro positivo al Covid

CLUSTER ITALIA

Lo ha reso noto il Psg con un tweet sul proprio profilo ufficiale, salterà la sfida di Champions contro il Bayern. Positivo anche Grifgo, lo comunica il Friburgo

Un altro azzurro positivo al Covid-19 al rientro dal ritiro della Nazionale, che va ad aggiungersi a Bonucci e Verratti. Si tratta di Alessandro Florenzi. A darne notizia il Psg con un tweet sul proprio account ufficiale. Il risultato dopo l'ultimo giro di tamponi effettuato. Florenzi "rispetterà l'isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Il giocatore - aggiunge il club francese - era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione".

Florenzi, come il suo compagno di squadra Verratti, sarà dunque costretto a saltare l'impegno del Psg nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma mercoledì 7 aprile. Per Verratti si tratta della seconda positività nel giro di poco più di due mesi: a fine gennaio aveva saltato due match di Ligue 1 proprio a causa del Covid. Dopo la partita vinta dall'Italia contro la Lituania nel terzo match di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar, la Federcalcio aveva reso noto che quattro membri dello staff azzurro erano risultati positivi al Covid dopo l'ultimo giro di tamponi eseguito a Sofia all'indomani della gara contro la Bulgaria. Lo juventino Bonucci è stato il primo caso tra i giocatori.

ANCHE GRIFO POSITIVO

Il Friburgo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid-19 di un altro calciatore della Nazionale italiana: Vincenzo Grifo. Il giocatore, si legge, è stato messo subito in quarantena.