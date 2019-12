Flamengo, Gabigol: "Ho passato momenti difficili, ma non mi sono mai arreso"

E' un momento d'oro per Gabigol, che lo scorso 23 novembre ha deciso la finale di Coppa Libertadores con una doppietta contro il River Plate. L'attaccante del Flamengo, dove è in prestito dall'Inter, è stato determinante in tutta la competizione con 9 gol all'attivo, mentre sono 22 le reti segnate sin qui in campionato. Una crescita straordinaria quella del brasiliano, che in nerazzurro invece non aveva convinto nel 2016/2017. "Non rimpiango le scelte che ho fatto, perché le ho fatte in maniera consapevole, insieme alla mia famiglia - dice il giocatore nel corso di un'intervista al quotidiano portoghese A Bola -. Come ho detto in passato, alcune cose non sono andate come volevo negli ultimi anni. Ma non mi sono mai arreso, non ho mai chinato la testa, perché sapevo che la svolta sarebbe arrivata".