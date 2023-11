Fa il gesto degli occhi a mandorla a Son, Daspo di 3 anni a tifoso del Crystal Palace  

INGHILTERRA

Robert Garland era stato beccato dalle telecamere: multa e lavori socialmente utili. Poi punizione più dura per razzismo

© Getty Images Daspo di tre anni per aver fatto il gesto degli occhi a mandorla all'indirizzo dell'attaccante sudcoreano del Tottenham Son. È la punizione inflitta a Robert Garland, tifoso del Crystal Palace di 44 anni, che nel derby di Londra del maggio scorso fra la sua squadra e gli Spurs era stato 'sorpreso' dalle telecamere. Il gesto era stato considerato un'espressione di razzismo e per questo Garland era stato condannato a una multa di 1.384 sterline (pari a circa 1.600 euro) e a 60 ore di lavori socialmente utili non retribuite. Ma il Tottenham ha fatto ricorso ritenendo troppo 'soft' la sanzione e gli è stata data ragione, al punto che al tifoso del Crystal Palace è stato dato un Daspo di 3 anni valido per tutti gli stadi inglesi.

Vedi anche Calcio estero Papà Luis Diaz, ritardi sulla liberazione: ELN accusa i militari della Colombia

"Ringraziamo le forze dell'ordine per la collaborazione in merito. Ribadiamo che il club non tollera discriminazioni di alcun tipo e cercherà sempre di intraprendere le azioni più forti possibili contro i responsabili", la nota del Tottenham diffuso dai media del club.