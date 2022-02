FA Cup: United fatto fuori dal Middlesbrough ai rigori

INGHILTERRA

Finisce ai quarti l’avventura dei Red Devils: Crooks pareggia il vantaggio di Sancho, poi nella ‘lotteria’ è decisivo l’errore di Elanga. Male Cristiano Ronaldo

S’interrompe ai sedicesimi di finale il percorso del Manchester United in FA Cup. All’Old Trafford i Red Devils vengono eliminati dal Middlesbrough, squadra di seconda divisione inglese. Dopo il rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo, i padroni di casa passano in vantaggio al 25’ con Sancho. Le numerose sbagliate dallo United portano poi al pari di Crooks al 64’. Ai calci di rigore, sbaglia dal dischetto Elanga, che spara altissimo.

Serata amarissima per il Manchester United. La formazione allenata da Ralf Rangnick sbatte contro l’ottimo muro del Middlesbrough e va subito fuori ai sedicesimi di finale di FA Cup. Quella di Chris Wilder, squadra che milita nella seconda divisione inglese, compie un’autentica impresa all’Old Trafford, contro dei padroni di casa apparsi spenti (nonché stanchi) nel finale di match. Simbolo di una squadra in difficoltà è un Cristiano Ronaldo in pessima forma: prova né il rigore sbagliato al 20’ dopo il fallo commesso da Dijksteel su Rashford. Tuttavia i Red Devils riescono comunque a sbloccare il risultato cinque minuti più tardi grazie al sinistro sul secondo palo di Sancho. Lo United ha il demerito di pensare di avere messo il match in discesa. Il Middlesbrough sfrutta le numerose occasioni sbagliate dagli avversari e pareggiano i conti al 64’: difesa dei padroni di casa messa malissimo, tocco evidente con la mano di Watmore (ma per l’arbitro e il Var è tutto ok) e tap-in vincente di Crooks. Non basta l’assedio finale per evitare i supplementari. E nemmeno i tiri di rigore. Alla ‘lotteria’ finale si rivela decisivo l’errore di Elanga al penalty complessivo numero 14, dopo che tutti quelli di prima erano stati impeccabili. Il tiro in curva dello svedese regala la prima sorpresa di questo quarto turno di FA Cup.