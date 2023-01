FA CUP

Rashford show, papera di de Gea, gol e autorete di Coady: i Red Devils accedono al quarto turno

© Getty Images Succede di tutto a Old Trafford nel terzo turno di FA Cup: il Manchester United supera l'Everton 3-1. La squadra di ten Hag passa in vantaggio al 3' con Antony su grande giocata di Rashford, ma gli ospiti pareggiano al 13' con la rete di Coady dopo la papera di De Gea. Lo stesso Coady segna l'autogol decisivo al 57', ancora su un'invenzione di Rashford che chiude i conti nel finale con il rigore del definitivo tris (97').

Vince e accede al quarto turno di FA Cup il Manchester United di ten Hag: i Red Devils superano l'Everton di Lampard per 3-1 non senza difficoltà, causate anche e soprattutto da un de Gea non lucidissimo tra i pali.



Partenza a razzo per i padroni di casa sotto il segno di Marcus Rashford, l'uomo del momento (e forse della stagione) in casa United, che accelera da sinistra e pesca sul secondo palo l'inserimento di Antony che in scivolata batte Pickford e fa 1-0. I Toffees rischiano di subire un altro gol con un tiro di Martial da posizione centrale che si spegne di poco a lato. Dopo la conclusione del francese arriva la reazione degli ospiti: prima la gran botta di Demarai Gray che colpisce il primo palo al 12' e, un minuto più tardi, il pareggio. Maupay mette un pallone dentro l’area da destra, sfera che passa clamorosamente sotto le gambe di de Gea e viene messa dentro da Coady che segna l’1-1.



L’inizio della ripresa è analogo: ancora United, ancora Rashford. Al 57', il 25enne sempre da sinistra, prende velocità, entra in area, ubriaca Coleman e mette un pallone forte e teso all'interno dell’area piccola che trova la deviazione proprio di Coady, che questa volta insacca nella porta sbagliata. Il secondo pareggio arriverebbe, sempre su invenzione di Gray, qualche minuto dopo, ma il Var annulla la rete di Calvert-Lewin per la posizione irregolare dell’ex Leicester. I Red Devils tengono il vantaggio fino al termine, arrotondando il risultato nel finale grazie al calcio di rigore conquistato da Garnacho e trasformato da Rashford (97'): lo United accede al quarto turno, fuori dai giochi invece l’Everton di Lampard.